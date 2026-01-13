MinneapolisOnu | inchiesta indipendente

A Minneapolis e in altre città del Minnesota si registrano nuove tensioni dopo l’uccisione di Renée Good, avvenuta per mano di un agente ICE. L’incidente ha suscitato preoccupazioni e richieste di inchieste indipendenti per chiarire i fatti e affrontare le questioni di giustizia e sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

18.45 Ancora tensioni a Minneapolis e in diverse altre città del Minnesota, per l'uccisione di Renée Good da parte di un agente ICE. Nella capitale, gas lacrimogeni sulla folla che si era radunata intorno ad agenti dell'antiimmigrazinone che stavano interrogando un uomo. Stato di Minnesota e città di Minneapolis denunciano una "invasione" da parte del Servizio immigrazione:duemila agenti inviati. E l'Onu chiede un' indagine indipendente sull'uccisione di Good nella sua auto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Hong Kong, il governatore: "Ci sarà inchiesta indipendente sull'incendio" Leggi anche: L'Alta Corte israeliana blocca l'inchiesta sul 7 ottobre: "Serve un'indagine indipendente"

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.