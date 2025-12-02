Hong Kong il governatore | Ci sarà inchiesta indipendente sull' incendio

Lo ha annunciato il governatore John Lee, nell'incontro settimanale con i media. La mossa punta "a scoprire la verità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hong Kong, il governatore: "Ci sarà inchiesta indipendente sull'incendio"

Contenuti che potrebbero interessarti

Incendio Hong Kong, la devastazione dei palazzi ripresa dai droni: ancora 30 le persone disperse VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Incendio Hong Kong, arrestate 13 persone per omicidio colposo #hongkong Vai su X

Torri di Hong Kong avvolte dalle fiamme: 55 morti e oltre 250 dispersi. Non è suonato l'antincendio, 3 arresti - Il governatore John Lee ha dichiarato che le fiamme sono state portate sotto controllo "grazie all'instancabile impegno dei vigili del fuoco" ... Segnala huffingtonpost.it

Hong Kong, sale a 94 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Come scrive ilgazzettino.it

Hong Kong, palazzi in fiamme. “Città sotto shock e avvolta nel silenzio”. Sale il numero delle vittime e dei dispersi - “La città è sotto shock, questa mattina il silenzio è palpabile. Riporta agensir.it

Incendio a Hong Kong, tre grattacieli avvolti dalle fiamme. «Almeno 44 morti». I dispersi sono 279 - Quattro persone sono morte dopo che un grosso incendio si è sviluppato in diversi edifici di un complesso residenziale di Hong Kong. Secondo msn.com