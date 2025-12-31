L'Alta Corte israeliana ha deciso di sospendere l'indagine del 7 ottobre condotta dall'autorità di controllo statale, rappresentata dal difensore civico Matanyahu Englman, nominato dal governo di Benjamin Netanyahu. La decisione evidenzia la richiesta di un'indagine indipendente su quanto accaduto in quella data, sollevando questioni sulla trasparenza e l'autonomia delle verifiche ufficiali.

L'Alta Corte israeliana ha bloccato l'indagine del 7 ottobre dell'autorità di controllo statale, il cosiddetto "controllore dello Stato" e difensore civico, Matanyahu Englman, nominato fra l'altro dal governo del premier Benjamin Netanyahu.Nell'ordinanza, i giudici hanno ordinato a Englman di non. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'Alta Corte israeliana blocca l'inchiesta sul 7 ottobre: "Serve un'indagine indipendente"

Leggi anche: La Corte Suprema israeliana blocca l’inchiesta del difensore civico sul 7 ottobre: “È nominato dal governo, servono indagini indipendenti”

Leggi anche: Israele, manifestazione contro governo Netanyahu a Tel Aviv: "Fate commissione d'inchiesta indipendente sul 7 ottobre" - VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’Alta corte di Israele blocca l’inchiesta sul 7 ottobre. E a Gaza foglio di via per le Ong - I giudici hanno bloccato con una ordinanza ad interim l'inchiesta del Controllore dello Stato e difensore civico, Matanyahu Englman, sulle responsabilità interne per la mancata protezione dai sanguino ... editorialedomani.it