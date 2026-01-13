A Minneapolis, studenti della Roosevelt High School hanno organizzato una protesta pacifica contro l’intervento dell’ICE, avvenuto pochi giorni prima. L’azione nasce in risposta all’uso di gas lacrimogeni da parte degli agenti federali durante una manifestazione in ricordo di Renee Nicole Good, vittima dell’intervento dell’ICE. La marcia rappresenta un momento di espressione collettiva e di sensibilizzazione su questioni di diritti e giustizia sociale.

Centinaia di studenti hanno messo in atto una protesta alla Roosevelt High School di Minneapolis, dove meno di una settimana fa gli agenti federali avevano lanciato gas lacrimogeni contro studenti e docenti che protestavano dopo l’uccisione da parte dell’ ICE di Renee Nicole Good. Gli studenti hanno organizzato un percorso di due miglia dalla scuola e hanno marciato con cartelli e slogan che recitavano “Giù le mani dalla mia scuola”, “Fuori l’ICE”, “Le ragazze sexy sciolgono l’ICE” e “Benvenuti a Panem”, un riferimento alla società distopica della serie Hunger Games. Molti genitori si sono presentati per dare il loro sostegno ai figli, alcuni indossando magliette della Roosevelt risalenti ai tempi del liceo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, la marcia degli studenti contro l'ICE

Leggi anche: Minneapolis, in migliaia contro l'Ice

Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Minneapolis, la marcia degli studenti contro l'ICE; Gli studenti di Minneapolis hanno detto che avrebbero potuto restare a casa a febbraio dopo la sparatoria all’ICE.

Minneapolis, la marcia degli studenti contro l'ICE - (LaPresse) Centinaia di studenti hanno messo in atto una protesta alla Roosevelt High School di Minneapolis, dove meno di una settimana fa gli ... stream24.ilsole24ore.com