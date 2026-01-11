Minneapolis in migliaia contro l' Ice

A Minneapolis, circa 5.000 persone hanno partecipato a una manifestazione per ricordare Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa mercoledì da un agente ICE durante un’operazione anti-immigrazione. La protesta ha riunito cittadini che chiedono maggiore chiarezza e responsabilità in seguito all’evento. La mobilitazione riflette le tensioni e le preoccupazioni della comunità locale riguardo alle politiche di controllo migratorio.

5.12 Migliaia di persone sono scese in piazza a Minneapolis scandendo il nome di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa mercoledì da un agente federale ICE nella sua auto durante un'operazione anti-immigrazione. In un clima di rabbia per le politiche repressive dell'amministrazione Trump, i manifestanti hanno sfidato il gelo in Powderhorn Park innevato, marciando verso il luogo della sparatoria. Gli organizzatori della coalizione "ICE Out for Good",annunciano oltre 1.000 eventi in tutti gli USA questo weekend.

Minneapolis esplode di dolore e rabbia dopo che un agente dell'ICE spara a una donna | APT

Minneapolis, Venezuela, Nigeria, Yemen, Iran, GAZA. È tutto legato. L'imperialismo a guida Usa è passato a una controffensiva senza precedenti, uccidendo centinaia di migliaia di persone nel Sud Globale, perseguitando in patria la componente migrante (pr - facebook.com facebook

Minneapolis, migliaia di persone piangono Renee Good. x.com

