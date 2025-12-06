Concerto del coro Claudio Monteverdi di Ruda

Si rinnova l’appuntamento con il Gruppo polifonico “Claudio Monteverdi” che si ripresenta nella “sua” Ruda per il concerto di fine anno.Il Monteverdi anche nel 2025 non ha disatteso le aspettative in quanto ad attività concertistiche, oltre alla consueta passione di Christo di Francesco Corteccia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Concerto natalizio al santuario Madonna della Scala con coro e musicisti locali, diretti da Maria Rosaria Montemurro. - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Natale del Colo Claudio Monteverdi - Chiesa di San Bernardino di Crema il Coro Claudio Monteverdi di Crema porterà alla città il consueto augurio musicale per ... Come scrive laprovinciacr.it

Ultimo appuntamento dei Concerti di Appassionata - 30, ultimo appuntamento dei Concerti di Appassionata nella Cattedrale di San Giovanni a Macerata con il Vespro della Beata Vergine ... Segnala youtvrs.it

Santu Lussurgiu, concerto di Natale: la Polifonica lussurgese Claudio Monteverdi fa gli onori di casa - Un concerto di polifoniche per festeggiare il santo Natale e promuovere un clima di pace e serenità, e stemperare questi tempi bellici. Secondo unionesarda.it

Dolianova, concerto corale in ricordo di Manuela Giovannini - Il gruppo vocale “Laeti Cantores” e il coro “Musica Viva” diretti da Giovanni Schirra e Maria Paola Nonne, saranno i protagonisti della serata musicale in programma domenica 7 dicembre alle 20. Riporta unionesarda.it

Monteverdi Festival da Cremona in Marocco, concerto a Fès - I Solisti, il Coro e l'Orchestra del Monteverdi Festival diretti da Antonio Greco con l'Orchestra arabo- Riporta ansa.it

Un concerto con il coro . Monteverdi - ‘Aspettando il Natale’ è il concerto organizzato dall’Associazione 50&Più Genova, come preludio alle feste. Da lanazione.it