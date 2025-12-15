Milano-Cortina 2026 | la Torcia nelle mani di tre tedofori irpini

Tre giovani di Grottaminarda sono stati scelti come tedofori per portare la Torcia Olimpica di Milano-Cortina 2026. Questa selezione rappresenta un grande motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale e l’intera comunità, sottolineando l’importanza delle giovani generazioni e del patrimonio irpino nel contesto di un evento internazionale.

Tempo di lettura: 4 minuti tre i giovani di Grottaminarda selezionati per portare la Torcia Olimpica di Milano-Cortina 2026, circostanza che riempie di orgoglio l’Amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera e l’interà comunità. I tre tedofori che percorreranno alcuni tratti campani dei circa 12mila chilometri previsti nei 63 giorni prima dell’inizio dei XXV Giochi Olimpici invernali, sono: Ivana De Luca, 21 anni, studentessa in Economia alla Bocconi, nuotatrice, premiata alle Olimpiadi della Matematica e vincitrice del Premio “Aldo Morelli”, porterà la Torcia il 28 dicembre in un tratto tra Benevento e Potenza;. Anteprima24.it

