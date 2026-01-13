Milano Cortina 2026 polemica tedofori Fauner | Hanno preferito l’Uomo Gatto

Le polemiche sui tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si approfondiscono, con alcune critiche riguardanti le scelte effettuate. Recentemente, Fauner ha commentato che si sarebbe preferito coinvolgere l’Uomo Gatto, suscitando ulteriori dibattiti. Mentre i preparativi proseguono, si intensifica il confronto pubblico sulle decisioni prese per questa importante manifestazione sportiva.

Continuano le polemiche legate alla scelta dei tedofori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, al via il 6 febbraio. Dopo lo sfogo, tra gli altri, di Kristian Ghedina, oggi è stato il turno di un altro big azzurro degli sport invernali come Silvio Fauner. Fauner: "Non siamo stati coinvolti in nessuna iniziativa". "Non c'è rispetto per noi campioni, la considero un'offesa incredibile, o come dice la mia compagna Monica, 'una vergogna'. Rappresento 10 atleti che hanno conquistato 35 medaglie olimpiche, a cominciare dalle due staffette d'oro del 1994 e del 2006, Gabriella Paruzzi, Sabina Valbusa, Bice Vanzetta.

