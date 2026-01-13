Milan Füllkrug ko | frattura al piede

Il Milan ha subito una battuta d'arresto importante: Niclas Füllkrug si è infortunato, riportando una frattura a un dito del piede. La lesione richiederà un periodo di riposo e riabilitazione di diverse settimane, compromettendo temporaneamente la disponibilità dell’attaccante. La squadra dovrà ora valutare le opzioni in attacco per compensare questa assenza.

Tegola in attacco per il Milan. Niclas Füllkrug ha riportato la frattura di un dito del piede e resterà fermo per diverse settimane. L'infortunio mette a serio rischio la sua presenza nel big match contro la Roma, in programma il 25 gennaio. Lo staff medico rossonero effettuerà ulteriori valutazioni nelle prossime ore per definire con precisione i tempi di recupero. Per ora, l'allarme è concreto: Allegri perde un'opzione offensiva appena arrivata e deve riorganizzare le scelte in vista dei prossimi impegni.

Milan: anche Fullkrug ko, il nuovo bomber arriva dalla Serie A - L'infortunio di Fullkrug potrebbe portare il Milan a muoversi sul calciomercato e andare a prendere un rinforzo in Serie A

Calcio: Milan; Fullkrug già ko, infrazione al dito del piede - Ne da' notizia il Milan precisando che si tratta di una infranzione della falange del piede cioe' una frattura

