Milan tegola Füllkrug | frattura al piede

Il Milan ha comunicato che Niclas Füllkrug, arrivato recentemente in prestito dal West Ham United, si è infortunato durante un allenamento. L’attaccante ha riportato una frattura a un dito del piede, che lo costringerà a un periodo di assenza di diverse settimane. La squadra seguirà le indicazioni mediche per valutare i tempi di recupero e le eventuali modalità di trattamento.

Brutta notizia per il Milan. Niclas Füllkrug si è infortunato e resterà fuori per diverse settimane. L'attaccante, arrivato da pochi giorni in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal West Ham United, ha riportato la frattura di un dito del piede. I primi riscontri parlano di uno stop non inferiore al mese, in attesa di ulteriori valutazioni mediche. Un problema serio per Massimiliano Allegri, che già deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Rafael Leão e Christian Pulisic. Emergenza offensiva improvvisa. E mercato che, inevitabilmente, torna d'attualità.

