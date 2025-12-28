Sono arrivate anche le certezze del comunicato ufficiale, nella vicenda Ogden (foto). Dole innanzitutto racconta che lunedì scorso, il giorno successivo al derby vinto a Forlì, il lungo americano ha avvertito un dolore al piede. A quel punto, il verdetto è stato subito rimandato ai successivi esami strumentali, che hanno evidenziato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro. Gli esami andranno ripetuti tra tre settimane ma i tempi di recupero ci sono già e "sono stimati in circa due mesi", come da comunicato della Rinascita. "Sappiamo bene che gli infortuni fanno parte del gioco – scrive il club biancorosso -, pensavamo di aver già avuto la nostra dose di sfortuna, purtroppo però ci troviamo a scendere in campo con un’altra assenza ma con la voglia di continuare a combattere per i nostri tifosi e proprio domenica ci aspetta una partita speciale che potrebbe portarci per il secondo anno consecutivo l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frattura al piede, Ogden out per due mesi

Leggi anche: Calcio, Napoli, Meret frattura a un piede, stop due mesi

Leggi anche: Tegola Napoli, frattura al piede per Alex Meret

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Frattura al piede, Ogden out per due mesi; RINASCITA BASKET RIMINI, OGDEN FERMO AI BOX: OUT PER CIRCA 2 MESI.

Frattura al piede, Ogden out per due mesi - Dole innanzitutto racconta che lunedì scorso, il giorno successivo al derby vinto a Forlì, il lungo americano ha a ... msn.com