frattura al piede ogden out per due mesi

Sono arrivate anche le certezze del comunicato ufficiale, nella vicenda Ogden (foto). Dole innanzitutto racconta che lunedì scorso, il giorno successivo al derby vinto a Forlì, il lungo americano ha avvertito un dolore al piede. A quel punto, il verdetto è stato subito rimandato ai successivi esami strumentali, che hanno evidenziato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro. Gli esami andranno ripetuti tra tre settimane ma i tempi di recupero ci sono già e "sono stimati in circa due mesi", come da comunicato della Rinascita. "Sappiamo bene che gli infortuni fanno parte del gioco – scrive il club biancorosso -, pensavamo di aver già avuto la nostra dose di sfortuna, purtroppo però ci troviamo a scendere in campo con un’altra assenza ma con la voglia di continuare a combattere per i nostri tifosi e proprio domenica ci aspetta una partita speciale che potrebbe portarci per il secondo anno consecutivo l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
