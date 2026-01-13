Milan Capello | Pulisic errori non da lui Solo Ronaldo il Fenomeno sarebbe riuscito a …
Fabio Capello ha commentato l’ultima prestazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan, nel pareggio 1-1 contro la Fiorentina. L’ex allenatore ha sottolineato che alcuni errori non sono da attribuire all’attaccante statunitense, evidenziando l’eccezionale livello di giocatori come Ronaldo il Fenomeno. Questa analisi offre uno sguardo equilibrato sulla prestazione di Pulisic e sul contesto delle sue recenti performance con il Milan.
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato quanto fatto da Christian Pulisic, attaccante statunitense dei rossoneri, nel corso dell'ultima partita pareggiata, 1-1, qualche giorno fa al 'Franchi' di Firenze. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
