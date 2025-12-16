Capello | Milan perde punti con squadre contro cui dovrebbe dominare Gol annullato a Pulisic solo in Italia

Fabio Capello analizza le recenti difficoltà del Milan, evidenziando come la squadra perda punti contro avversari teoricamente inferiori. L'ex allenatore sottolinea inoltre un episodio specifico: il gol annullato a Pulisic solo in Italia, evidenziando criticità e sfide attuali del club rossonero.

L'ex allenatore del Milan e Juventus Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Il tema principale è la lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni. Pianetamilan.it

