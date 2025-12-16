Capello | Milan perde punti con squadre contro cui dovrebbe dominare Gol annullato a Pulisic solo in Italia
Fabio Capello analizza le recenti difficoltà del Milan, evidenziando come la squadra perda punti contro avversari teoricamente inferiori. L'ex allenatore sottolinea inoltre un episodio specifico: il gol annullato a Pulisic solo in Italia, evidenziando criticità e sfide attuali del club rossonero.
L'ex allenatore del Milan e Juventus Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Il tema principale è la lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni. Pianetamilan.it
Fabio Capello è il Milan anni 90 ...aneddoto a Foggia
Al Milan serve una nuova punta? Capello: "E dov'è? Quelli buoni se li tengono stretti i club che ce li hanno" - Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. milannews.it
Capello analizza la crescita della squadra di Allegri, sottolineando l’importanza dei nuovi acquisti e la svolta tattica di Leao punta - Capello analizza la crescita della squadra di Allegri, sottolineando l’importanza dei nuovi acquisti e la svolta tattica di Leao punta Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello offre un’ ... milannews24.com
#Savicevic racconta l'infortunio nel #derby: "Pensavo che #Capello mi facesse riposare, poi ..." #SempreMilan #milan x.com
Lentini si racconta: "Quella finale con l'Ajax..." Dall'elicottero di Berlusconi al dramma dell'incidente, fino al Milan di oggi. Gianluigi Lentini a cuore aperto su Capello, Leao e i suoi rimpianti in rossonero. Intervista imperdibile! #Milan #Lentini #Sempr - facebook.com facebook
