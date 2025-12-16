Fabio Capello analizza le recenti difficoltà del Milan, evidenziando come la squadra perda punti contro avversari teoricamente inferiori. L'ex allenatore sottolinea inoltre un episodio specifico: il gol annullato a Pulisic solo in Italia, evidenziando criticità e sfide attuali del club rossonero.

© Pianetamilan.it - Capello: “Milan perde punti con squadre contro cui dovrebbe dominare. Gol annullato a Pulisic solo in Italia”

L'ex allenatore del Milan e Juventus Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Il tema principale è la lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni. Pianetamilan.it

Fabio Capello è il Milan anni 90 ...aneddoto a Foggia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al Milan serve una nuova punta? Capello: "E dov'è? Quelli buoni se li tengono stretti i club che ce li hanno" - Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. milannews.it