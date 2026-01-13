Milan Capello | Pulisic errori da non da lui Solo Ronaldo il Fenomeno sarebbe riuscito a …

Fabio Capello ha commentato la recente prestazione di Christian Pulisic nel match tra Milan e Fiorentina, evidenziando alcuni errori dell'attaccante statunitense. L'ex allenatore rossonero ha sottolineato come, in determinate situazioni, solo grandi campioni come Ronaldo il Fenomeno avrebbero saputo gestire al meglio determinati momenti di gioco. La critica di Capello fa riflettere sulle aspettative e sulle sfide che un giocatore come Pulisic deve affrontare nel contesto del Milan.

Capello sul Milan: "Quello visto a Firenze non è da scudetto. Oggi mi pare abbia rallentato" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, mettendolo in guardia anche in ottica quarto posto, perché se dovesse continuare ... msn.com

Capello: “Inter-Napoli, ritmi da Premier. Hanno dimostrato una cosa. In questo momento…” - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il momento del Milan ed è tornato su Inter- msn.com

#Capello: “Il @acmilan contro la Fiorentina non mi è piaciuto: lento, senza idee e gioco” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Fabio Capello molto critico con il Milan Ne ha per tutti l'ex mister - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.