Mercato Inter Marotta avvisa tutte le pretendenti | Frattesi via solo a queste condizioni La situazione

L'Inter ha comunicato chiaramente alle pretendenti di Frattesi che un suo possibile trasferimento avverrebbe solo sotto specifiche condizioni. La situazione attuale riguarda le trattative e le richieste del club nerazzurro, con attenzione alle modalità e alle eventuali clausole per la cessione del centrocampista. Restano da seguire gli sviluppi di un mercato che si sta rapidamente definendo, nel rispetto delle strategie e delle esigenze della società.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri sono stati chiari con tutte le pretendenti di Frattesi: addio possibile solo a determinate condizioni. Ecco quali. Il futuro di Davide Frattesi si tinge di giallo nel bel mezzo della sessione invernale. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il corteggiamento serrato del Galatasaray ha subito una brusca frenata. Il vicepresidente del club turco è sbarcato in Italia, ma l'operazione che sembrava ben avviata a fine dicembre si è ufficialmente "incagliata" su dettagli economici e clausole di riscatto che l'Inter non è disposta a negoziare al ribasso.

