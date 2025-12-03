Frattesi Inter ipotesi addio a gennaio? Napoli alla finestra! Marotta si pone queste 3 domande

Inter News 24 per il futuro del centrocampista. L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter e l’ipotesi di un cambio modulo avevano fatto pensare a una rinascita per Davide Frattesi. Tuttavia, a tre mesi dall’inizio del campionato, la situazione del centrocampista italiano è rimasta invariata o, addirittura, peggiorata in termini di minutaggio rispetto all’anno precedente. Questo stallo riaccende con forza le voci di mercato, con una possibile partenza a gennaio e il Napoli sempre alla finestra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, ipotesi addio a gennaio? Napoli alla finestra! Marotta si pone queste 3 domande

Approfondisci con queste news

Frattesi potrebbe lasciare l'#Inter questo inverno? Le ultime sul centrocampista nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook

La strategia dei nerazzurri bmbr.cc/xtqnsv1 #Calciomercato #Inter #Frattesi Vai su X

Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove - Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista a causa degli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Da tuttomercatoweb.com

Calciomercato Inter, arriva una rivelazione a sorpresa: quel giocatore può dire addio! Le ultimissime - Calciomercato Inter, spunta una rivelazione clamorosa: un big potrebbe lasciare Milano, ecco le ultime notizie Il futuro di Davide Frattesi resta un tema caldo. Lo riporta calcionews24.com

Frattesi Juve: spazi sempre più chiusi per il centrocampista all’Inter. Cosa potrebbe succedere a gennaio, bianconeri alla finestra! Ultimissime - Frattesi Juve: è chiuso all’Inter, a gennaio potrebbe addirittura dire addio ai nerazzurri. Scrive juventusnews24.com

Colpo di scena Inter, Frattesi vola da Conte: Marotta ha già il sostituto - Un vero e proprio colpo di scena sarebbe emerso nelle ultime ore: con Frattesi al Napoli di Conte, l'Inter vira già sul sostituto ... Si legge su calciomagazine.net

Frattesi Inter, addio sempre più vicino: la crescita di Diouf mette in seria difficoltà il centrocampista romano. Le ultimissime - Possibile dunque una cessione direttamente a gennaio Andy Diouf, arrivato all’Inter come oggetto misteri ... Come scrive calcionews24.com

Inter, Frattesi verso l’addio: Marotta ha già scelto il sostituto - Archiviata la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in ... Da fantamaster.it