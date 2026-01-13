mercato inter galatasaray a milano per frattesi la situazione del centrocampista

Il mercato di gennaio vede il Galatasaray interessato a Davide Frattesi, attualmente al Inter. La società turca si trova a Milano per discutere un possibile trasferimento del centrocampista. La situazione è in fase di valutazione, con l’Inter che valuta le offerte e le possibili condizioni contrattuali. Restano da capire i dettagli dell’eventuale accordo e le intenzioni dei protagonisti coinvolti.

Il mercato invernale entra nella sua fase più calda e il nome di Davide Frattesi, dinamico centrocampista della Nazionale italiana noto per i suoi inserimenti offensivi e la grande capacità di corsa, è finito prepotentemente al centro dei riflettori. Nonostante l'importanza tattica del giocatore, il suo futuro sembra allontanarsi gradualmente dalla Milano nerazzurra. Il Blitz del Galatasaray e il Tramonto dell'Ipotesi Juventus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la situazione legata all'ex mezzala del Sassuolo è in piena evoluzione.

