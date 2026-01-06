Mercato Inter svolta Frattesi | ok del centrocampista al Galatasaray cosa manca per chiudere l’affare
Il trasferimento di Frattesi al Galatasaray sembra ormai vicino, con il centrocampista italiano che ha dato il suo consenso alla trattativa. Secondo le fonti, restano da definire alcuni dettagli contrattuali e formali per finalizzare l’accordo. La conclusione dell’affare dipende ora dalla risoluzione di queste ultime questioni, che potrebbero portare a una conclusione positiva nelle prossime ore.
Inter News 24 Mercato Inter, secondo Sky il centrocampista italiano ha dato il suo ok di massima al trasferimento al Galatasaray: cosa manca per chiudere l’affare. Il mercato invernale dell’Inter potrebbe presto vivere il suo scossone più significativo. La questione legata al futuro di Davide Frattesi è diventata centrale nelle ultime ore, con il Galatasaray che ha rotto gli indugi per assicurarsi le prestazioni del centrocampista azzurro. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, l’interesse del club di Istanbul è concreto e poggia su cifre estremamente importanti: un’operazione complessiva da 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
