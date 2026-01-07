Frattesi Inter Zazzaroni scherza con ironia sul futuro del centrocampista e sull’interesse del Galatasaray

In merito al futuro di Frattesi, Zazzaroni ha commentato con ironia l’interesse del Galatasaray, riflettendo sulla possibile evoluzione della situazione. La situazione rimane in evoluzione, e le dichiarazioni del giornalista offrono una prospettiva leggera su un tema di attualità nel mondo del calcio. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali per capire come si evolverà la trattativa e quale sarà il prossimo passo per il centrocampista.

Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo e, nelle ultime ore, il nome più caldo è senza dubbio quello di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale Italiana, noto per i suoi inserimenti fulminei e la capacità di andare a segno con regolarità, è finito nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club turco avrebbe manifestato un interesse concreto, sebbene non sia ancora pervenuta una proposta ufficiale sulla scrivania della dirigenza di Viale della Liberazione.

