Meghan Markle si prepara a tornare nel Regno Unito, dopo circa quattro anni di assenza, per partecipare agli Invictus Games. La visita rappresenta un momento importante sia personale sia pubblicamente significativo, evidenziando il suo impegno verso gli eventi dedicati ai veterani e ai militari. Questo ritorno potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle sue attività pubbliche e nelle relazioni con il Regno Unito.

Meghan Markle potrebbe fare ritorno nel Regno Unito, segnando la sua prima visita dopo circa quattro anni di assenza. L’occasione sarebbe quella degli Invictus Games, l’evento sportivo e benefico ideato dal principe Harry per veterani feriti, che nel luglio 2027 si terrà a Birmingham, e per il quale è previsto un evento di countdown circa un anno prima, intorno al 10 luglio 2026. Un’assenza che dura da quattro anni. La duchessa del Sussex non mette piede nel Regno Unito dal 2022, quando partecipò ai funerali della regina Elisabetta II. Da allora, con Harry e i figli Archie e Lilibet residenti in California, Meghan ha evitato ogni visita ufficiale oltre Manica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meghan Markle pronta al ritorno nel Regno Unito per gli Invictus Games

Leggi anche: Meghan Markle torna nel Regno Unito dopo quattro anni d’assenza (insieme al principe Harry)

Leggi anche: Meghan Markle prepara il suo ritorno nel Regno Unito dopo quasi 4 anni: ecco il motivo del viaggio con il principe Harry

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meghan torna nel Regno Unito, il viaggio con Harry dopo 4 anni di autoesilio: la condizione imprescindibile e la frecciatina ai reali; Meghan torna nel Regno Unito: attesa agli Invictus con Harry; Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito: “Con lei ci sarà anche Harry”; Meghan Markle è pronta a tornare nel Regno Unito dopo quattro anni di assenza. Ma a una sola condizione.

Meghan Markle pronta al ritorno nel Regno Unito per gli Invictus Games - Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito a luglio per gli Invictus Games accompagnando il principe Harry in un evento atteso da anni e sotto stretta sicurezza. panorama.it