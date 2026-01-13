MEDIASET FESTEGGIA I 34 ANNI DEL TG5 | INFORMAZIONE CREDIBILITÀ INNOVAZIONE

MediaSet celebra i 34 anni del TG5, un punto di riferimento dell'informazione italiana. Fondato da Enrico Mentana e attualmente diretto da Clemente Mimun, il telegiornale si distingue per credibilità e aggiornamento continuo. La ricorrenza viene riconosciuta con una nota ufficiale che sottolinea l’impegno del tg nel mantenere alta la qualità dell'informazione nel corso degli anni.

Il TG5 celebra 34 anni dalla sua nascita e Mediaset lo festeggia con una nota ufficiale che festeggia il telegiornale fondato da Enrico Mentana e attualmente diretto da Clemente Mimun. Nato il 13 gennaio 1992, è stato il primo telegiornale di una rete privata a confrontarsi con i principali notiziari del servizio pubblico, introducendo fin dall'inizio un modello editoriale di rottura, pensato per scardinare gli schemi tradizionali dell'informazione televisiva. Nel tempo, quella spinta innovativa si è tradotta in un percorso di credibilità, autorevolezza e modernità che ha reso il TG5 un punto di riferimento dell'informazione italiana.

