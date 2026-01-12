MEDIASET FESTEGGIA I 34 ANNI DEL TG5 | INFORMAZIONE CREDIBILITÀ INNOVAZIONE
MediaSet celebra i 34 anni del TG5, un appuntamento importante nella storia dell'informazione italiana. Fondata da Enrico Mentana e oggi diretta da Clemente Mimun, questa testata giornalistica si distingue per la sua attenzione a credibilità, informazione e innovazione. In occasione di questa ricorrenza, Mediaset rinnova il suo impegno nel fornire notizie accurate e puntuali, consolidando il ruolo del TG5 nel panorama mediatico nazionale.
Il TG5 celebra 34 anni dalla sua nascita e Mediaset lo festeggia con una nota ufficiale che festeggia il telegiornale fondato da Enrico Mentana e attualmente diretto da Clemente Mimun. Nato il 13 gennaio 1992, è stato il primo telegiornale di una rete privata a confrontarsi con i principali notiziari del servizio pubblico, introducendo fin dall’inizio un modello editoriale di rottura, pensato per scardinare gli schemi tradizionali dell’informazione televisiva. Nel tempo, quella spinta innovativa si è tradotta in un percorso di credibilità, autorevolezza e modernità che ha reso il TG5 un punto di riferimento dell’informazione italiana. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi festeggia il successo di Mediaset: stasera apparirà al Tg5
Leggi anche: Addio a Claudio Fico, morto a 63 anni dopo “lunga malattia” il giornalista e vicedirettore vicario del Tg5, in Mediaset dal 2011
"Mi sento bene, e fanc... il 2025": Belen Rodriguez festeggia così il nuovo anno, pubblicando una foto di spalle su Instagram che la mostra in costume mentre è in vacanza alle Maldive #SportMediaset - facebook.com facebook
De Laurentiis festeggia la #Supercoppa ai microfoni di Mediaset: “Avevate qualche dubbio su Antonio #Conte”. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.