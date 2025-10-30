Sabato 1° novembre l’evento dell’Associazione Salernitana per la Tutela del Cane. “ Insieme per la vita ” non è solo un evento, ma un messaggio. Un invito concreto a scegliere l’amore e la responsabilità nei confronti degli animali abbandonati. La manifestazione, organizzata dall’ Associazione Salernitana per la Tutela del Cane in collaborazione con la Centrale del Latte di Salerno, si terrà sabato 1° novembre dalle 10:00 alle 14:00 sul Lungomare Trieste, all’altezza della spiaggia di Santa Teresa. Una mattinata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sul tema delle adozioni consapevoli, con protagonisti speciali: i cani ospitati nel canile di Salerno, alcuni dei quali saranno presenti per incontrare famiglie e nuovi potenziali compagni di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Insieme per la vita’, sul Lungomare di Salerno un evento per adottare e salvare cani in cerca di casa