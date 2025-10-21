Cucina e wc realizzati abusivamente sul terrazzo di casa scatta l' ordine di demolizione

Sul terrazzo di casa ha realizzato, o fatto realizzare, una cucina e un wc per 22 metri quadrati. Di fatto l'abitazione del Villaggio Mosè, probabilmente troppo piccola, ha avuto un ampliamento volumetrico di 58 metri cubi. Lavori che - così come risultato dal controllo di fine luglio della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it