Cucina e wc realizzati abusivamente sul terrazzo di casa scatta l' ordine di demolizione
Sul terrazzo di casa ha realizzato, o fatto realizzare, una cucina e un wc per 22 metri quadrati. Di fatto l'abitazione del Villaggio Mosè, probabilmente troppo piccola, ha avuto un ampliamento volumetrico di 58 metri cubi. Lavori che - così come risultato dal controllo di fine luglio della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
