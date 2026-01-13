Maurizio Bormolini | Dieci anni fa il mio primo podio a Bad Gastein oggi la vittoria

A Bad Gastein, in Austria, l’Italia continua a dominare nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Maurizio Bormolini conquista il suo terzo risultato di rilievo sulla neve austriaca, aggiudicandosi il secondo successo della stagione. Dopo dieci anni dal suo primo podio in questa località, Bormolini conferma la costanza e la crescita nel circuito internazionale.

A Bad Gastein è sempre l’Italia a vincere nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. In PSL il successo va a Maurizio Bormolini che centra, oltre al secondo trionfo stagionale, anche il terzo sulle nevi austriache. Dominio per il lombardo che nell’ultimo atto ha dominato in lungo e in largo contro il bulgaro Krashniak. Riaperti i giochi anche in chiave classifica di Coppa del Mondo, dove la vetta è tutta ricca di atleti tricolori. Le sue parole ai canali FISI: “Sono strafelice dieci anni qua a Bad Gastein salivo per la prima volta sul podio, con un secondo posto. Con oggi invece salgo a tre vittorie qui”. 🔗 Leggi su Oasport.it

