LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | Dalmasso e Bormolini per la vittoria

Segui in tempo reale le finali femminili di snowboard al PSL Bad Gastein 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sui risultati e le qualificazioni, con protagoniste come Lucia Dalmasso e Michelle Dekker. Rimani con noi per non perdere nessuna novità di questa competizione internazionale, in un evento che mette in mostra i migliori talenti del settore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 19.40 Queste le finali femminili: Big Final 1 Michelle Dekker NED 3 Lucia Dalmasso ITA Small Final 4 Aleksandra Krol-Walas POL 2 Julie Zogg SUi 19.39 BORMOLINIIIIII!!! L’azzurro controlla bene nella seconda parte e taglia il traguardo con 76 centesimi di vantaggio. L’italiano vola in finale dove affronterà la sorpresa bulgara Krashniak. 19.38 All’intermedio l’italiano passa con 72 centesimi di vantaggio grazie ad alcuni errori dell’americano nella parte alta. 19.38 Tocca ora a Maurizio Bormolini!! L’azzurro sceglie il tracciato giallo nella semifinale con Cody Winters, cambiando rispetto alle due run precedenti 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Bormolini per la vittoria Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: Dalmasso vola in finale, attesa per Bormolini Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: bene Bormolini e March, eliminati Bagozza e Messner! In corso i quarti femminili con Caffont e Dalmasso Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione in notturna; Snowboard oggi, PSL Bad Gastein 2026: orari, tv, programma, streaming; Calendario sport invernali: orari settimana 12-18 gennaio, tv, streaming. Ultima, vera abbuffata prima dei Giochi; Sport in tv oggi (martedì 13 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione in notturna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del PSL di Bad Gastein, ... oasport.it

