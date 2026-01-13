Solo Italia a Bad Gastein | Maurizio Bormolini torna a ruggire e vince il PSL

Solo Italia a Bad Gastein: Maurizio Bormolini si è distinto nello slalom parallelo, conquistando la vittoria nella seconda tappa della Coppa del Mondo PSL 2025-2026. Con una prestazione precisa e efficace, il campione italiano ha dimostrato ancora una volta la sua competitività a livello internazionale.

Preciso, efficiente, perfetto. Maurizio Bormolini è così riuscito ad imporsi nello slalom parallelo di Bad Gastein, seconda tappa della Coppa del Mondo del PSL 2025-2026. Sulle difficili nevi austriache, il detentore della sfera di cristallo ha concluso una fase finale perfetta, culminata con la vittoria nella Big Final ai danni del bulgaro Alexander Krashniak (+1.60) che ha perso subito contatto dall'azzurro a causa di un errore nelle prime porte. Continua dunque il dominio italiano nello snowboard e, con il risultato odierno, il Bel Paese è riuscito anche ad imporsi per la prima volta in stagione nello slalom parallelo maschile.

