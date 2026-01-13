È ancora possibile candidarsi per la posizione aperta presso il mattatoio di Cortona, gestito da Cortona Sviluppo s.r.l., società controllata dall’amministrazione comunale. La selezione, avviata da Fabio Procacci, offre l’opportunità di entrare in una realtà che opera nel settore pubblico. Per chi fosse interessato, si consiglia di presentare la propria candidatura entro i termini indicati.

C’è più tempo per candidarsi alla selezione avviata da Cortona Sviluppo s.r.l., guidato da Fabio Procacci (nella foto) la società "in house" dell’Amministrazione comunale che gestisce il mattatoio pubblico di Cortona. È stata infatti prorogata la scadenza dell’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore della macellazione. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 19 gennaio, offrendo così un’ulteriore finestra temporale a chi fosse interessato a partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattatoio. La posizione ancora aperta

Procede spedito il cantiere per il recupero dell'ex Mattatoio Comunale. La posizione strategica a ridosso di Piazzale Garibaldi dove non manca di certo il parcheggio per le auto, ci ha indotto a destinare questi nuovi locali pubblici come nuova sede del Coman - facebook.com facebook