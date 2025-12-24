Katia Ricciarelli e la ferita ancora aperta per Pippo Baudo | Lo percepisco ancora Cosa gli dedicherà a Natale

Pippo Baudo è mancato ormai quattro mesi fa, ma per Katia Ricciarelli è ancora tutto come prima: «Ci parlo ancora, sento la sua presenza », ha raccontato a Monica Setta, nella puntata di Storie al bivio trasmessa su Rai2 nel pomeriggio di sabato 27 dicembre. «Prima di lui non mi ero mai voluta sposare. Quello con lui è stato un amore grande, non riesco ancora a parlarne al passato». La dolcezza di Baudo con Ricciarelli: «Mai un bacio per strada, ma mi sosteneva in tutto». È una storia di tenerezze e rimpianti, quella tra Ricciarelli e Baudo. «Ci siamo sposati tardi, a Militello il 18 gennaio 1986, giorno del mio compleanno. 🔗 Leggi su Open.online

