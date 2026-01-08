Mattatoio ancora chiuso Un bando dei Comuni dà una mano agli allevatori

Il mattatoio del Casentino rimane chiuso, causando disagi agli allevatori e agricoltori locali. Un bando pubblicato dai Comuni mira a sostenere queste attività, offrendo strumenti e risorse per affrontare le difficoltà derivanti dalla mancanza di un servizio essenziale nella zona. Questa iniziativa intende favorire la ripresa e il sostegno dell’economia locale, riducendo i costi e le complicazioni legate agli spostamenti verso strutture esterne.

di Sonia Fardelli CASENTINO Il mattatoio del Casentino continua a tenere la serranda abbassata, non fornendo da tempo un servizio fondamentale per gli allevatori e agricoltori del Casentino, che vedono lievitare i costi dovendosi spostare verso strutture presenti in altre zone. Spese che incidono pesantemente sull'attività, tanto che gli amministratori hanno deciso di dare loro un aiuto concreto. I Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia si sono uniti per aiutare gli allevatori dei loro comprensori con un rimborso sui viaggi per usufruire di altre strutture adeguate per la macellazione. Un'operazione che sarà messa in pratica con un bando aperto che possa accogliere le richieste dei vari imprenditori agricoli che, al momento, non possono utilizzare il mattatoio del Casentino temporaneamente chiuso.

