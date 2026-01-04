Mathieu van der Poel si conferma protagonista nel ciclocross, conquistando la quinta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo e la nona in stagione. Il campione neerlandese dimostra ancora una volta la sua superiorità, battendo avversari come Del Grosso a Zonhoven. La sua prestazione sottolinea la sua costanza e dominio nel circuito, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama internazionale di questa disciplina.

Nove vittorie in stagione, cinque su cinque in Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel continua a non avere rivali nel ciclocross: stagione perfetta per il fuoriclasse neerlandese che sa solamente vincere, anche a Zonhoven chiude con le braccia al cielo. Lo schema del corridore della Alpecin-Premier Tech è ormai il classico: accelera nelle prime fasi di gara e gli avversari si limitano ad inseguirlo a debita distanza, a metà prova praticamente il successo era già in archivio. Tutto troppo semplice. Il primo degli umani, nonostante un paio di cadute, è il connazionale e compagno di squadra Tibor Del Grosso, sempre più in crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: Mathieu van der Poel sa solo vincere, battuto Del Grosso in Coppa del Mondo

