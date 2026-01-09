Massimo Colella nuovo amministratore delegato di ‘InPosteit’ spa

Da lapresse.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Colella è stato nominato nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa, come comunicato dal consiglio di amministrazione dell’azienda. La sua nomina segna un nuovo capitolo per la società, che continua a consolidare la propria presenza nel settore delle soluzioni postali e logistiche. Colella assume il ruolo in un momento di evoluzione e crescita strategica, con l’obiettivo di rafforzare l’operatività e sviluppare nuovi progetti.

Massimo Colella è nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa. Lo comunica il consiglio di amministrazione di ‘InPoste.it’, operatore leader e primo soggetto qualificato da Agid per i Servizi elettronici di recapito certificato. La nomina di Colella, 52 anni, romano, rappresenta “una scelta strategica nel segno della continuità operativa e del rafforzamento tecnologico “. Con un’esperienza ultra-decennale ai vertici del reparto It e sviluppo di tNotice, Colella ha guidato l’evoluzione tecnica del servizio, consolidandone l’affidabilità nel settore regolamentato dei servizi fiduciari. Insieme alla nomina del nuovo amministratore delegato, il consiglio di amministrazione vede l’ingresso di Cristiano Guglielmi, già Product manager di tNotice, che porterà la sua profonda conoscenza del prodotto e delle dinamiche di mercato all’interno dell’organo direttivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

massimo colella nuovo amministratore delegato di 8216inposteit8217 spa

© Lapresse.it - Massimo Colella nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa

Leggi anche: Imprese, Luca Palermo da gennaio sarà amministratore delegato e direttore generale di Federlegno Arredo Eventi Spa

Leggi anche: Alberto Braggio nuovo amministratore delegato di La7

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.