Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici la foto sui social e la dichiarazione d'amore
Marisol Castellanos e Samu Segreto hanno condiviso sui social una foto che li ritrae insieme, confermando la loro relazione. La ballerina ha pubblicato uno scatto in cui si baciano davanti allo specchio, dimostrando il loro legame. La coppia, nota anche per l’esperienza di Marisol nel mondo dello spettacolo, si mostra ora in modo semplice e spontaneo, senza particolari commenti o enfasi.
Tra Marisol Castellanos e Samu Segreto c'è del tenero. I due sono usciti allo scoperto sui social con una foto pubblicata dalla ballerina che li ritrae mentre si baciano davanti allo specchio. Lui: "Sono innamorato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pamela Camassa e l’amore dopo Filippo Bisciglia: sui social la prima foto mentre abbraccia il nuovo compagno
Leggi anche: Rkomi pubblica la prima foto con la fidanzata Martina Cabassi: la nuova storia d’amore del cantante
Marisol Castellanos ha un nuovo fidanzato (ed è un ex volto di Amici); Marisol Castellanos di Amici: dopo Petit il nuovo fidanzato è Samu Segreto; Carlo Conti rompe il silenzio: ha scelto la donna al suo fianco per tutte e cinque le serate di Sanremo; Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Cristiana Anania.
Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore - I due sono usciti allo scoperto sui social con una foto pubblicata dalla ballerina che li ritrae ... fanpage.it
Nuovo amore per Marisol - A distanza di alcuni mesi dalla fine della relazione con Petit, Marisol Castellanos si è fidanzata con un altro ex allievo di Amici: Samu Segreto. novella2000.it
Marisol di Amici, il nuovo amore è un ballerino del talent - Marisol Castellanos ritrova l’amore dopo Petit: la ballerina di Amici è fidanzata con un ex allievo del talent. blogtivvu.com
Marisol Castellanos dopo la rottura con Petit esce allo scoperto con un ballerino di Amici: la foto del bacio Lui ha confermato nei commenti: “I’m in love!” - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.