Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici la foto sui social e la dichiarazione d'amore

Marisol Castellanos e Samu Segreto hanno condiviso sui social una foto che li ritrae insieme, confermando la loro relazione. La ballerina ha pubblicato uno scatto in cui si baciano davanti allo specchio, dimostrando il loro legame. La coppia, nota anche per l’esperienza di Marisol nel mondo dello spettacolo, si mostra ora in modo semplice e spontaneo, senza particolari commenti o enfasi.

Tra Marisol Castellanos e Samu Segreto c'è del tenero. I due sono usciti allo scoperto sui social con una foto pubblicata dalla ballerina che li ritrae mentre si baciano davanti allo specchio. Lui: "Sono innamorato".

