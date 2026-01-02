Rkomi pubblica la prima foto con la fidanzata Martina Cabassi | la nuova storia d'amore del cantante

Rkomi ha condiviso la prima immagine con la sua nuova fidanzata, Martina Cabassi. La foto, scattata durante un viaggio in una destinazione tropicale, segna l'inizio di una nuova fase nella vita del cantante. La coppia appare serena e complice, confermando la sua relazione pubblicamente. Questa novità suscita interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sulla vita privata dell’artista.

