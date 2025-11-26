Pamela Camassa e l'amore dopo Filippo Bisciglia | sui social la prima foto mentre abbraccia il nuovo compagno

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Camassa avrebbe definitivamente voltato pagina dopo la rottura con Filippo Bisciglia, annunciata a fine settembre. Sui social ha condiviso i primi scatti insieme al nuovo compagno, Stefano Russo, che raccontano un recente viaggio in Turchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

