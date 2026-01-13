Ieri mattina, a Città del Vaticano, Papa Leone XIV ha incontrato María Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana. La leader, premiata nel 2025 con il Nobel per la Pace, ha discusso con il Papa su questioni di attualità e diritti umani. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto tra le istituzioni ecclesiastiche e la leadership politica venezuelana.

Ieri mattina, Papa Leone XIV ha ricevuto a Città del Vaticano María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2025. Quello tra il pontefice e la politica è un incontro molto significativo, soprattutto per le tempistiche. Ha avuto luogo, infatti, a meno di dieci giorni dalla deposizione e dalla cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Dopo la caduta dell’ex leader, molti pensavano che sarebbe stata proprio lei a traghettare il Venezuela in una nuova fase. Donald Trump, invece, le ha preferito l’ex vice di Maduro, Delcy Rodríguez, non ritenendo Machado la persona giusta per governare il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - María Corina Machado è stata ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV

María Corina Machado vuole cedere il suo Nobel per la Pace a Trump ma il Comitato non è d’accordo; È la prima presidente donna ad assumere l' incarico che la leader dell’opposizione María Corina Machado immaginava suo Ma non è chiaro se è la figura gestibile che Trump immaginava.

