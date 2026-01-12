Questa mattina, nel Vaticano, Papa Leone XIV ha incontrato in udienza privata María Corina Machado, figura di rilievo dell’opposizione politica venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto su questioni di interesse internazionale e sui temi della pace e della stabilità nella regione.

Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata in Vaticano la politica venezuelana María Corina Machado, leader dell’opposizione e Premio Nobel per la Pace 2025. L’incontro è stato caratterizzato da sorrisi e una stretta di mano tra il Pontefice e la leader venezuelana. I media vaticani hanno diffuso alcune immagini ufficiali che documentano il momento. María Corina Machado, vestita di nero e con un rosario al collo, si è intrattenuta in un colloquio riservato con il Santo Padre. Il faccia a faccia si è svolto nella Biblioteca privata del Pontefice, in un clima di ascolto e dialogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV incontra María Corina Machado, Nobel per la Pace 2025

