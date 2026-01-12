Papa Leone XIV incontra María Corina Machado Nobel per la Pace 2025
Questa mattina, nel Vaticano, Papa Leone XIV ha incontrato in udienza privata María Corina Machado, figura di rilievo dell’opposizione politica venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto su questioni di interesse internazionale e sui temi della pace e della stabilità nella regione.
Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata in Vaticano la politica venezuelana María Corina Machado, leader dell’opposizione e Premio Nobel per la Pace 2025. L’incontro è stato caratterizzato da sorrisi e una stretta di mano tra il Pontefice e la leader venezuelana. I media vaticani hanno diffuso alcune immagini ufficiali che documentano il momento. María Corina Machado, vestita di nero e con un rosario al collo, si è intrattenuta in un colloquio riservato con il Santo Padre. Il faccia a faccia si è svolto nella Biblioteca privata del Pontefice, in un clima di ascolto e dialogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
