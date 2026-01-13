Margherita di Savoia e il mito di una monarchia popolare | si celebra la prima sovrana d' Italia

Il 4 gennaio 1926 si ricorda la scomparsa di Margherita di Savoia, prima sovrana d’Italia e regina consorte. La sua figura è legata a un periodo importante della storia italiana, segnato da cambiamenti politici e sociali. In questa occasione, si ripercorrono i tratti della sua vita e il ruolo che ha avuto nel panorama nazionale, sottolineando il suo contributo alla storia della monarchia italiana.

Margherita, regina d'Italia tra il mito e l'anti-politica - E con "margheritismo" è stato definito il mito costruito attorno a Margherita di Savoia

Margherita di Savoia, celebrazioni per il centenario della morte - moglie di re Umberto I e prima regina consorte d'Italia, figura chiave dell'Italia postunitaria

