Margherita di Savoia e il mito di una monarchia popolare | si celebra la prima sovrana d' Italia
Il 4 gennaio 1926 si ricorda la scomparsa di Margherita di Savoia, prima sovrana d’Italia e regina consorte. La sua figura è legata a un periodo importante della storia italiana, segnato da cambiamenti politici e sociali. In questa occasione, si ripercorrono i tratti della sua vita e il ruolo che ha avuto nel panorama nazionale, sottolineando il suo contributo alla storia della monarchia italiana.
Il 4 gennaio del 1926, cento anni fa, moriva a Bordighera Margherita di Savoia, regina consorte, moglie di Umberto I e prima sovrana d’Italia. All’anniversario l’Associazione Culturale Anassilaos e la Biblioteca Pietro De Nava dedicano un incontro sul tema “Margherita di Savoia e il mito di una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Democrazia sovrana popolare presenta la mozione "No al Mercosur" per difendere l'agricoltura italiana
Leggi anche: Democrazia Sovrana Popolare e il congresso regionale: «Siamo l'unica fortezza per difendere pace, sovranità e territori»
A Reggio Calabria l’incontro “Margherita di Savoia e il mito di una monarchia popolare” | INFO.
A Reggio Calabria l’incontro “Margherita di Savoia e il mito di una monarchia popolare” | INFO - Il 4 gennaio del 1926, cento anni fa, moriva a Bordighera Margherita di Savoia, regina consorte, moglie di Umberto I e prima sovrana d’Italia. strettoweb.com
Margherita, regina d’Italia tra il mito e l’anti-politica - E con “margheritismo” è stato definito il mito costruito attorno a Margherita di Savoia- laprovinciapavese.gelocal.it
Margherita di Savoia, celebrazioni per il centenario della morte - moglie di re Umberto I e prima regina consorte d'Italia, figura chiave dell'Italia postunitaria - adnkronos.com
L'alba a Margherita di Savoia sembra un dipinto. Alcuni scatti di Domenico Zagaria che lasciano senza parole. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.