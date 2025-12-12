Teatro Socjale | tutti i concerti della seconda parte della Stagione
La seconda parte della 36^ stagione del Teatro Socjale di Piangipane, in programma dal 16 gennaio al 27 marzo 2026, propone una ricca serie di concerti. La direzione artistica di Filippo Padovani porta sul palco una varietà di generi, dalla musica cantautorale in tutte le sue sfumature, spaziando tra piano e voce, indie e underground.
Per la seconda parte di questa 36^ stagione (dal 16 gennaio 2026 al 27 marzo) del Teatro Socjale di Piangipane, la direzione artistica di Filippo Padovani presenta una serie di concerti che si dipanano dalla musica cantautorale declinata in tutte le sue forme (piano e voce, indie, underground. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
lunedì 15 dicembre ore 20.00 Teatro Socjale di Piangipane Albe/Ravenna Teatro ' , ’, In collaborazione con Europe Direct Roma - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Socjale: dal 16 gennaio la seconda parte di stagione - La programmazione del Circolo Arci, nella seconda parte della 36° stagione, ripartirà il 16 gennaio 2026 e si concluderà il 27 marzo 2026. Scrive ravennawebtv.it
Presentata la seconda parte della 36ª stagione del Socjale di Piangipane. Tra i nomi Banco del Mutuo Soccorso, Raphael Gualazzi e Tonino Carotone - Il Teatro Socjale alza il sipario sulla seconda parte della sua 36ª stagione, in programma dal 16 gennaio al 27 marzo 2026, confermando la propria ... Secondo ravennanotizie.it
conferenza stampa presentazione programma 2024-2025 Teatro Socjale di Piangipane