Maltratta la compagna poi aggredisce i carabinieri | fermato un 26enne

Un uomo di 26 anni è stato fermato dopo aver maltrattato la compagna e aggredito i carabinieri intervenuti. L’episodio, avvenuto in stato di ebbrezza, ha visto il soggetto strattonare la donna e tentare la fuga, per poi scagliarsi contro i militari. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di immobilizzare l’uomo e garantire la sicurezza della vittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ubriaco, strattona e inveisce contro la giovane compagna. Alla vista dei carabinieri tenta poi di fuggire e, una volta raggiunto, aggredisce i militari. E’ successo a Sorrento dove un 26enne di Meta è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma stavano percorrendo piazza Angelina Lauro, quando hanno notano l’uomo verosimilmente ubriaco. Il 26enne urlava e strattonava con forza la giovane di 18 anni. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha deciso di fuggire a piedi ma è stato raggiunto. Ne è nata una colluttazione, con alcuni passanti che sono intervenuti per aiutare i carabinieri, che sono riusciti a bloccare ed arrestare il 26enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltratta la compagna, poi aggredisce i carabinieri: fermato un 26enne Leggi anche: Maltratta la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato Leggi anche: Picchia la compagna e poi aggredisce i carabinieri, 65enne in manette Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Violenze in famiglia, tre arresti in provincia di Caserta; Cassola, aggredisce l’ex compagna: braccialetto per 37enne; Ricengo, donna aggredita dal marito ubriaco: un vicino interviene e la salva; Aggredisce la convivente a Campagna, arrestato dai carabinieri. Maltratta e aggredisce la compagna, 35enne arrestato nel Tarantino - I carabinieri di San Giorgio Jonico (Taranto) hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino francese da tempo residente nel comune, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. ansa.it Violenza domestica a Campagna: 35enne aggredisce la compagna e finisce in carcere - L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Eboli ha evitato il peggio ... infocilento.it

Crotone, maltratta l’ex compagna durante la messa alla prova: arrestato 36enne - É il motivo per il quale i carabinieri della Stazione di Crotone, con il supporto della Sezione radiomobile della Compagnia, hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 36 anni. reggiotv.it

Picchia e minaccia col coltello la compagna davanti ai figli piccoli: arrestato 34enne --> https://www.nordest24.it/romano-dezzelino-maltrattamenti-compagna-arresto-polizia - facebook.com facebook

MALTRATTA LA COMPAGNA, 35ENNE FINISCE IN MANETTE Un 35enne di Campagna è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti familiari. I miliari, immediatamente allertati... x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.