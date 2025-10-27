Maltratta la compagna e aggredisce i poliziotti | arrestato

Pescia (Montecatini), 27 ottobre 2025 – Un cittadino albanese di 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Pistoia per maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo, regolare sul territorio nazionale e senza precedenti, è accusato di aver sottoposto la compagna a continui episodi di violenza fisica e psicologica. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la donna si era presentata in commissariato per sporgere denuncia dopo l'ennesimo episodio di maltrattamento, trovando rifugio negli uffici di polizia. Mentre veniva raccolta la sua testimonianza, l'uomo si è presentato improvvisamente davanti alla sede del commissariato, pretendendo di avere un contatto con la compagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltratta la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato

Argomenti simili trattati di recente

Milano, arrestato 24enne cileno per maltrattamenti e stalking: perseguitava la ex anche con un drone Milano: arrestato un 24enne cileno per maltrattamenti e stalking contro l’ex compagna. La perseguitava anche con un drone. #notizie #news #cronaca #po - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone – #Maltrattamenti sulla compagna, operaio condannato a due anni con la libertà vigilata Due anni di carcere con la libertà vigilata. Questa la | http://tg24.info | https://tg24.info/frosinone-maltrattamenti-sulla-compagna-operaio-condannato-a-due-anni - X Vai su X

Maltratta la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato - La donna si era rifugiata al commissariato per denunciare l’uomo che si è presentato lì pretendendo di vederla e inveendo contro gli agenti ... Segnala lanazione.it

Giugliano, maltratta la compagna. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Scrive msn.com

Como, aggredisce violentemente l’ex compagna, si salva grazie alle grida di due testimoni e all’intervento della volante - fermato un 25enne ecuadoriano dagli agenti della Polizia di Stato in quanto reo dell'aggressione alla ex compagna a Como ... Secondo ilmetropolitano.it