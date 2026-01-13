Malen Juve la strada per l’olandese si fa sempre più in salita | questo club ha deciso di fare sul serio Le ultimissime

Malen Juve sta vivendo un momento di incertezza, con il club che sembra sempre più distante dall'acquisto dell’olandese. Recenti sviluppi indicano che un altro club si avvicina alla chiusura della trattativa, rendendo la possibilità di vedere Malen con la maglia bianconera meno probabile. La situazione si evolve rapidamente, e sarà importante seguire gli aggiornamenti per comprendere le prossime mosse di tutte le parti coinvolte.

Malen Juve, l’olandese sembra allontanarsi dalla maglia bianconera. C’è un club pronto a chiudere la trattativa. Tutti i dettagli. Il calciomercato entra in una fase rovente e, nelle ultime ore, un nome sta infiammando le trattative sull’asse tra Premier League e Serie A. Al centro dei riflettori c’è l’attaccante dell’Aston Villa, un profilo che piace a molti ma che ora vede un prepotente inserimento dei giallorossi. Tuttavia, in questo scenario dinamico, l’ipotesi Juve continua a restare sullo sfondo come una possibile variabile di disturbo in un affare che sembrava indirizzato altrove. La situazione è chiara: la Roma ha rilanciato l’offerta dell’Atletico Madrid per arrivare a Malen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Roma aspetta Raspadori ma è tentata da Malen. Juve su Maldini - In attesa che si sblocchi l'arrivo di Giacomo RASPADORI, la Roma prova a tutelarsi e guarda con interesse a Donyell MALEN, attaccante olandese dell'Aston Villa che quest'anno ha già messo a segno sett ... ansa.it