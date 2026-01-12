Zaniolo ko ma il mercato già chiama | in Serie A un’altra big oltre al Napoli

Nella stagione di Serie A, Nicolò Zaniolo ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, con l’Udinese che ha visto crescere il suo ruolo e i suoi gol, arrivando a quota cinque. Nonostante un infortunio, il suo rendimento ha suscitato interesse sul mercato, coinvolgendo anche altre grandi squadre oltre al Napoli. La sua evoluzione continua a essere monitorata, segnando un punto importante nel percorso del giovane attaccante e nelle dinamiche del campionato.

L’attaccante dell’Udinese, arrivato a 5 gol in campionato, ha nuovamente attirato le attenzioni di top club italiani tra gennaio e giugno Nicolò Zaniolo è il nome che in questa stagione di Serie A ha un po’ sorpreso tutti in positivo, o comunque di sicuro in tanti speravano in una rinascita del classe ’99. All’Udinese l’attaccante di proprietà del Galatasaray sta facendo benissimo e ha segnato 5 gol in campionato, trascinando i friulani a metà classifica in una posizione tranquillissima rispetto alla zona rossa. Tanto che anche Gattuso lo sta seguendo in maniera molto attenta in vista degli spareggi per il Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zaniolo ko ma il mercato già chiama: in Serie A un’altra big oltre al Napoli Leggi anche: Mercato Napoli, svolta Meret: c’è una big di Serie A, possibile assalto già a gennaio Leggi anche: Zaniolo si rilancia anche sul mercato: lo vuole la big di Serie A Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Zaniolo si rilancia anche sul mercato: lo vuole la big di Serie A - In bianconero il classe ’99 ha vissuto un inizio di stagione importante, con 4 gol e 1 assist in 10 partite disputate. calciomercato.it Orazio Accomando, esperto di mercato Mediaset, scrive: "Udinese, tanti estimatori, in Italia e all'estero, per Atta. Ad oggi, il Napoli è la squadra che ha mostrato più interesse per un eventuale acquisto del centrocampista in estate". Noi speriamo che lui, Zaniolo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.