Ma cosa nascondono quegli occhiali? Bianca Berlinguer si presenta così in studio | il brutto motivo

Durante la puntata di “È sempre Cartabianca” del 13 gennaio, Bianca Berlinguer si è presentata in studio indossando un paio di occhiali da sole, suscitando curiosità tra i telespettatori. Un gesto che ha attirato l’attenzione, lasciando spazio a diverse interpretazioni. In questo articolo analizzeremo il motivo dietro questa scelta e il possibile significato di quegli occhiali nascosti dietro la conduttrice.

Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di “È sempre Cartabianca” in onda martedì 13 gennaio su Rete 4 con un dettaglio che non è passato inosservato: un paio di occhiali da sole in studio. La conduttrice ha spiegato subito che la scelta non è estetica, ma legata a un recente intervento a un occhio e alla necessità di proteggersi dalle luci. In apertura, prima del consueto collegamento con Mauro Corona, Berlinguer si è rivolta direttamente al pubblico: “Vi chiedo scusa, ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. Non è nulla di grave, ma per il momento non riesco a sostenere le luci forti di uno studio televisivo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

