Magari fosse vero così verrei a letto con lei | Mauro Corona e Bianca Berlinguer sposi ma c’è il trucco

Un’immagine ha suscitato sorpresa e ironia: Mauro Corona e Bianca Berlinguer insieme in un matrimonio fittizio. Corona, visibilmente divertito, ha commentato la foto con una battuta, lasciando intendere il suo entusiasmo e il tono scherzoso della situazione. Un episodio che ha attirato l’attenzione, mescolando fantasia e realismo.

