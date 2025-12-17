Magari fosse vero così verrei a letto con lei | Mauro Corona e Bianca Berlinguer sposi ma c’è il trucco
Un’immagine ha suscitato sorpresa e ironia: Mauro Corona e Bianca Berlinguer insieme in un matrimonio fittizio. Corona, visibilmente divertito, ha commentato la foto con una battuta, lasciando intendere il suo entusiasmo e il tono scherzoso della situazione. Un episodio che ha attirato l’attenzione, mescolando fantasia e realismo.
“Magari fosse vera, così verrei a letto con lei”. È un Mauro Corona divertito e sognante quello che ha commentato una foto che lo ritraeva sposo assieme a Bianca Berlinguer. Il siparietto è andato in onda ieri sera, martedì 16 dicembre su Retequattro, quando la conduttrice di “ È sempre Cartabianca” ha spiazzato tutti facendo vedere uno scatto molto verosimile che la ritraeva con il suo opinionista in abito bianco da matrimonio. “Guardi un po’ qua. Che cos’è?”, ha detto la Berlinguer a Corona in collegamento, mostrando in diretta la fotografia, palesemente ricreata con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
