Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole | si è sottoposta a un intervento a un occhio

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Berlinguer si presenta a È sempre Cartabianca con un paio di occhiali da sole, segno di un intervento recente a un occhio. L'uso degli occhiali è stato scelto per motivi medici e non appare come un elemento di stile. La conduttrice, in modo sobrio, ha condiviso questa scelta con il pubblico, mantenendo il tono informativo e rispettoso della situazione.

Bianca Berlinguer apre È sempre Cartabianca con un dettaglio insolito: un paio di occhiali da sole in studio. Poi la spiegazione in diretta, prima di avviare la puntata. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È sempre Cartabianca, Mauro Corona sconvolge Bianca Berlinguer: gelo in studio

Leggi anche: Scanzi fa il maestrino, ma anche la Berlinguer gli dà torto: ha ragione Donzelli. Scintille a “E’ sempre Cartabianca” (video)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti.

bianca berlinguer 200 cartabiancaBianca Berlinguer a &#200; sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhio - Bianca Berlinguer apre È sempre Cartabianca con un dettaglio insolito: un paio di occhiali da sole in studio. fanpage.it

bianca berlinguer 200 cartabiancaRita De Crescenzo stasera a &#200; Sempre Cartabianca - È Sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer torna su Rete 4 con la prima puntata del 2026. davidemaggio.it

bianca berlinguer 200 cartabiancaBianca Berlinguer conduce con gli occhiali da sole - La conduttrice di &#200; Sempre Cartabianca costretta a condurre con gli occhiali da sole dopo un intervento a un occhio. davidemaggio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.