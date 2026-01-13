Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole | si è sottoposta a un intervento a un occhio

Bianca Berlinguer si presenta a È sempre Cartabianca con un paio di occhiali da sole, segno di un intervento recente a un occhio. L'uso degli occhiali è stato scelto per motivi medici e non appare come un elemento di stile. La conduttrice, in modo sobrio, ha condiviso questa scelta con il pubblico, mantenendo il tono informativo e rispettoso della situazione.

Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca - È Sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer torna su Rete 4 con la prima puntata del 2026. davidemaggio.it

Bianca Berlinguer conduce con gli occhiali da sole - La conduttrice di È Sempre Cartabianca costretta a condurre con gli occhiali da sole dopo un intervento a un occhio. davidemaggio.it

Questa sera, alle 21.30 su Rete4, torna l'appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈSempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Antonio Tajani, Ministro degli Esteri Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano Diego D - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.