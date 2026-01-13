Lutto per la scomparsa dell' ex dipendente della Provincia Rosanna Bracciale

È venuta a mancare Rosanna Bracciale, ex dipendente della Provincia di Pescara e attivista di Alleanza Nazionale, all’età di 70 anni. La sua figura è stata riconosciuta per il suo impegno e la sua presenza nel territorio. La comunità esprime cordoglio per la sua scomparsa.

È morta, all’età di anni 70, Rosanna Bracciale, ex dipendente della Provincia di Pescara ed ex attivista di Alleanza Nazionale sempre molto presente.Per il partito ha anche svolto il ruolo di segretaria del gruppo consiliare provinciale. Lascia i figli Angelo e William Gelsumino, le nuore Giada e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Manoppello piange la scomparsa dell'ex dipendente comunale Mirta Di Fazio Leggi anche: Aurora Livoli scomparsa dalla provincia di Latina e trovata morta a Milano: proclamato lutto cittadino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lutto per la scomparsa dell'ex dipendente della Provincia Rosanna Bracciale; Roburent in lutto per la scomparsa di Pietro Nugnes; Antonio Carloni morto a 55 anni, lutto a Sutri: Impossibile crederci; Arte in lutto a Firenze, è morto il professor Gianni Cacciarini. Viatosto in lutto per la scomparsa di Lorenzo Rocco - Ex rettore del Borgo ed ex dipendente della Banca d’Italia di Asti, la comunità lo ricorda per l’impegno e il contributo alla vita del comitato ... lavocediasti.it

