L’unica foto che non vedrò mai è la mia da morto | Oliviero Toscani raccontato nel nuovo documentario su Sky Arte

Il nuovo documentario su Sky Arte esplora la vita e il pensiero di Oliviero Toscani, noto fotografo italiano. Attraverso le sue parole, si rivela un’analisi sincera della sua carriera e delle sue visioni, offrendo uno sguardo approfondito su un artista che ha saputo interpretare e sfidare il mondo contemporaneo. L’appuntamento è il 13 gennaio alle 21, un’occasione per conoscere meglio una figura influente nel panorama fotografico italiano.

"L'unica foto che non riuscirò mai a vedere è la mia da morto". Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua – in esclusiva su Sky Arte il 13 gennaio alle 21 – si conclude con una risata di Toscani stesso che seppellirà il mondo. E un omaggio all'immensità creativa di un unicum mondiale, morto un anno fa a Cecina a 83 anni, non poteva che ripercorrere ed esaltare uno spirito così irriverente, unendo supersonicamente i puntini, clack dopo clack delle diapositive che scorrono, rulli di negativi che esondano, di una vita irrefrenabile, inesausta ("non mi sono mai annoiato, non sopporto chi mi dice di essere stanco") a scattare foto che cambieranno letteralmente il mondo. «Oliviero aveva una capacità unica di vedere il mondo e di provocare una riflessione profonda su ciò che ci circonda. » A un anno dalla sua scomparsa, Sky Arte propone il 13 gennaio alle 21. 15 "Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua", un documentario

