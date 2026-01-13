' Lungo Ottocento' | quarto appuntamento alla Domus Mazziniana
Il ciclo 'Lungo Ottocento' riprende con il suo quarto incontro, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. L’appuntamento si terrà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 17:00 presso la Domus Mazziniana a Pisa, offrendo l’opportunità di approfondire aspetti storici e culturali di un periodo fondamentale della storia italiana.
Primo appuntamento del nuovo anno per il ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell'età delle Rivoluzioni di Pisa, lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 17:00 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L'incontro sarà dedicato alla presentazione del volume 'Italiani al Cairo.
