' Lungo Ottocento' | quarto appuntamento alla Domus Mazziniana

Da pisatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclo 'Lungo Ottocento' riprende con il suo quarto incontro, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. L’appuntamento si terrà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 17:00 presso la Domus Mazziniana a Pisa, offrendo l’opportunità di approfondire aspetti storici e culturali di un periodo fondamentale della storia italiana.

Primo appuntamento del nuovo anno per il ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 17:00 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume 'Italiani al Cairo. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Lungo ottocento': terzo appuntamento alla Domus Mazziniana

Leggi anche: Corso Bls-d alla Domus mazziniana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.