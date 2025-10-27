Corso Bls-d alla Domus mazziniana

Il 18 novembre 2025 dalle 9:30 alle 12:30 presso la Domus Mazziniana sarà possibile partecipare a un corso gratuito e aperto a tutti di BLS-D (Basic Life Support & Defibrillation). Il corso, organizzato grazie all’impegno dell’Associazione Cecchini Cuore ONLUS, sarà tenuto da Fabrizio Bonino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

